Pratiche edilizie, attivo il servizio telematico del Comune

Al Comune di Cesenatico è attiva la modalità per effettuare l’accesso agli atti relativo alle pratiche edilizie in modalità telematica. La richiesta di accesso è da compilare all’interno del portale per la presentazione delle pratiche edilizie (CPortal), attraverso un link di collegamento accessibile dal sito del Comune nella sezione dedicata al settore edilizia privata. I documenti richiesti relativi a ogni pratica saranno trasmessi in formato digitale ai richiedenti a mezzo pec o mail, previo versamento dei diritti di segreteria.