Pratiche sismiche solo in via telematica

Il Comune ha istituito un servizio per la presentazione delle pratiche sismiche così tutte le procedure sismiche dovranno essere inoltrate obbligatoriamente in via telematica, attraverso il portale ’CPortal’. Potranno essere conclusi in forma cartacea, solo i procedimenti precedentemente attivati. Una volta entrati nel portale ’CPortal’ si accede all’area tematica "sportello impresa e professionisti", poi a "sportello unico per l’edilizia – pratiche edilizie on-line", procedere alla registrazione e accedere a "presenta istanza".