Precauzione dell’Ue:: "Chi inquina paga"

La percentuale di raccolta richiesta dall’UE è del 65% e in Italia siamo solo al 25% (dati del 2020). Ma cosa possiamo fare a riguardo? Nelle città esistono punti di raccolta specifici dove depositare gratuitamente gli elettrodomestici fuori uso e in più ognuno di noi ha un ruolo fondamentale per contribuire alla salvaguardia del pianeta e dell’ambiente in cui viviamo, evitando il consumo delle risorse primarie e limitate dalla nostra terra.

Sara Bilbili, Arianna Evangelisti e Romaissa Khalfadir Classe 3G, Scuola ‘Viale della Resistenza’