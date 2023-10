Precipita durante la scalata

Intervento della stazione monte Falco alla falesia Falera di Balze, nel comune di Verghereto, per un ragazzo caduto a terra mentre arrampicava. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio: il 31enne residente a Cesena stava arrampicando con amici alla falesia Falera quando, nel passare la corda nel rinvio, gli è scivolato il piede ed è volato per circa 4 metri cadendo a terra. Gli amici hanno subito chiamato il 118 la cui centrale operativa ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco oltre all’ambulanza di San Piero in Bagno. Il personale tecnico e medico giunto sul posto ha stabilizzato l’infortunato e posto il ragazzo su barella portantina per trasportarlo, su terreno impervio, fino all’ambulanza. Quest’ultima ha preso in carico il paziente per portarlo all’ospedale di Cesena.