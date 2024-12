Precipitazioni anomale nel Cesenate: allerta meteo e fiumi in piena

Precipitazioni come quelle di questi giorni sono anomale in questo periodo dell’anno. Una pioggia fitta e insistente da domenica fino a oggi è caduta nel Cesenate, provocando allerta e paura.

"Da domenica a ieri – spiega il meteorologo Pierluigi Randi – sono caduti nel Cesenate da 70 a 80 millimetri di pioggia, con qualche punta di 90 millimetri sulla pianura e 120 millimetri sui rilievi. E’ stato un evento di pioggia intensa ma non paragonabile a quello che ha colpito Cesena nel maggio 2023. In questi giorni è caduta una quantità d’acqua molto minore, per fortuna, rispetto all’alluvione del maggio 2023 quando ci furono due eventi di pioggia estrema molto ravvicinati nel tempo. Nel maggio 2023 caddero in 24 ore sull’appenino cesenate oltre 200 millimetri d’acqua".

Secondo il meteorologo Randi la maggior parte della pioggia di questi giorni è caduta lunedì, con cumulate di 60 millimetri in pianura. L’aspetto positivo è stato determinato dal fatto che nei rilievi è scesa la neve. "La neve in questi casi costituisce un vantaggio notevole – spiega Randi – perché limita la quantità di pioggia e si ferma nei rilievi senza scendere a valle. Ciononostante abbiamo avuto piene dei fiumi abbastanza ragguardevoli che però non hanno causato esondazioni o rotture di argini".

"Il Savio – continua Randi - si è alzato anche di più di quello che ci si aspettava. Si pensava rimanesse più basso, in realtà è salito parecchio. Direi che il peggio è passato, perché il maltempo si avvia alla fase conclusiva e i livelli idrometrici dei fiumi sono scesi. Si attendono le ultime piogge deboli e intermittenti di questa mattina, ma sarà il canto del cigno e poi si andrà verso un miglioramento".

L’incubo pioggia per ora dovrebbe essere passato. Una nuova perturbazione, ma più debole e veloce, dovrebbe arrivare ed esaurirsi sabato, mentre nella prima parte della prossima settimana è atteso un periodo più stabile con temperature nella media del periodo: 9 o 10 gradi la massima e 2 o 3 gradi la minima.