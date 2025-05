La preghiera del don ai fedeli: “Aiutateci a pagare le bollette”

Cesena, 9maggio 2025 - “Sos emergenza economica”. E’ l’appello lanciato da don Piergiogio Farina parroco di Savignano sul Rubicone.

Cosa sta succedendo?

“Anche se l’inverno non è stato particolarmente rigido, le bollette sono state piuttosto alte. Le offerte abituali raccolte in chiesa non arrivano a coprire neanche metà delle spese”.

A quanto ammonta l’ammanco?

“Circa 13mila euro. Le entrate delle questue domenicali sono state di 17mila euro e i costi delle bollette gas circa 18mila euro, luce per 10mila euro e acqua per 2.700 euro per un totale di oltre 30mila euro”.

Sono diminuiti i fedeli che frequentano le messe?

“Sì, anche se confrontandomi con gli altri preti della diocesi di Rimini, da noi la diminuzione ha una precentuale minore rispetto alle altre zone. Soprattutto sono diminuiti i giovani e le giovani famiglie che partecipano soltanto a momenti specifici organizzati o nel percorso di catechismo o per le rispettive associazioni come Scout e Azione Cattolica”.

Quella delle bollette è una situazione che si è creata solo nella parrocchia di Santa Lucia?

“No. Anche nelle parrocchie vicine la situazione è pressochè identica e questo ci impedisce di programmare qualunque altro lavoro pur necessario”.

Coma farà a pagare le bollette?

“Noi confidiamo nel buon cuore dei savignanesi che si sono sempre dimostrati generosi”.

Secondo lei quale potrebbe essere la soluzione?

“Pensiamo di spostare durante il periodo invernale la celebrazione della messa quotidiana delle 8 del mattino e anche alcuni funerali dalla collegiata di Santa Lucia alla chiesa del Suffragio più piccola, con meno costi per riscaldamento e luce”.

Il suo sos è rivolto ai fedeli che fra l’altro hanno sempre appoggiato le sue iniziative a cominciare dal restauro di quasi tutta la collegiata rendendola uno dei monumenti più belli della Romagna.

“C’è stata sempre una grande generosità che in modo particolare si è dimostrata nel pagamento di tutte le spese del restauro della collegiata che fino a ora è stato pagato completamente per intero con circa 300mila euro di donazioni. Manca il restauro del soffitto il cui preventivo si aggira attorno agli 80mila euro”.

Se ci sono persone intenzionate ad aiutarla come possono fare?

“Dare direttamente le offerte in chiesa o in parrocchia, oppure attraverso il conto delle chiesa collegiata per il restauro presso la banca Credit Agricole oppure attraverso il conto della parrocchia di Santa Lucia presso RomagnaBanca. E visto che siamo nel periodo della dichiarazione dei redditi ricordo che è possibile destinare il 5 per mille per il restauro della collegiata di Santa Lucia”.