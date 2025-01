Premi da 20mila euro: due colpi fortunati a Cesena e Cesenatico

L’Emilia Romagna guadagna un posto tra le regioni più fortunate della Lotteria Italia 2024. Nonostante non si sia aggiudicata alcun premio di prima categoria, è stato sfiorato il milione di vincite complessive, per un totale di 890mila euro di premi distribuiti fra seconda, terza e quarta categoria. Come riporta Agipronews, la provincia più fortunata risulta Bologna, per un totale di 9 ticket vincenti divisi nelle tre fasce sopracitate. Tra i 17 premi di quarta categoria (20.000 euro), due sono stati venduti a Cesenatico e

Cesena. Incremento anche delle vendite dei biglietti che, nel 2024, ha superato del +33% il 2023, per un totale di oltre 297,7mila tagliandi acquistati nella sola provincia di Bologna, la quale si trova al quinto posto per il maggior numero di vendite di biglietti in tutta Italia.