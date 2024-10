Premiata la decana del centro: "La mia ottica cresce da 60 anni"

L’elegante decana dei commercianti del centro storico, Gabriella Fantini, è stata premiata per i sessant’anni di attività dell’ottica di corso Mazzini, che la vede ancora sul pezzo a fianco del figlio Marco, mentre la figlia Cristina conduce l’ottica di Cesenatico.

A consegnare la targa per l’apprezzata militanza nel settore è stata Confcommercio cesenate a cui è iscritta da sempre, rappresentata dal presidente Augusto Patrignani, dal presidente provinciale e regionale di Federottica Maurizio Spada, dal direttore Giorgio Piastra e dal vicedirettore Alberto Pesci. "L’ottica Fantini è un brand del centro, un negozio storico – ha rimarcato il presidente Patrignani – che è sempre stato un punto di riferimento per la qualità del prodotto e dei servizi. Attività come queste sono i pilastri commerciali della città e del centro storico".

"Sono ragioniera e quando decisi di lasciare un lavoro sicuro per provare a diventare ottico-optometrista a rievoca la commerciante premiata Gabriella Fantini – c’era chi aveva perplessità, mentre invece la mia vita professionale si è poi rivelata stimolante, l’amore per il mestiere non mi ha mai abbandonata e i miei figli hanno scelto entrambi di seguire le mie orme e ciò è stato una grande motivo di soddisfazione. L’impresa è cresciuta e oggi i collaboratori nei due negozi sono nove, che si aggiungono a noi tre titolari. Con il mio lavoro ho potuto girare il mondo per andare ad aggiornarmi e mi sono impegnata nell’associazione di categoria come presidente degli ottici di Confcommercio Forlì-Cesena. Sono contenta della strada percorsa".

Il negozio Fantini nacque nel 1958 in via Dandini come gioielleria, oreficeria e ottica e poi si trasferì in corso Mazzini nel 1964 come ottica e oreficeria e poi diventò solo ottica nel 1989. Da quella sede l’ottica non si è mai spostata ed è restata uno dei negozi di più alto lignaggio del salotto buono del centro, in una piazza commerciale dove ci sono altre ottiche quotate.