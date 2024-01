Premiati gli alunni modello: "Siete il nostro orgoglio"

Sul finire dell’anno nel Centro Culturale di Sarsina, si è svolta la seconda edizione della Giornata dello Studente, iniziativa nata dall’Associazione Imprenditori Valle del Savio e che ha visto coinvolte complessivamente circa 100 persone, fra studenti e familiari, dell’istituto tecnico Marconi. Due borse da 1.000 euro, destinate ai ragazzi con media superiore al nove, mentre le restanti dodici, di euro 500, per gli studenti con media uguale o superiore all’otto. Attualmente il Marconi conta quattro classi, dalla prima alla quarta e sabato 13 gennaio si terranno gli open day dalle 15 alle 17.

"È un momento molto importante – sottolinea il presidente dell’Associazione Imprenditori Giorgio Cangini – perchè premiamo i 14 ragazzi con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato nello studio". Presente alla cerimonia anche il preside dell’Istituto, Marco Ruscelli, che nell’occasione ha espresso "le più vive congratulazioni ai ragazzi per il brillante successo ottenuto, frutto di impegno costante e amore per il sapere. Auguro agli studenti di continuare con perseveranza e tenacia per un futuro ricco di soddisfazioni". Infine il sindaco, Enrico Cangini assieme all’assessore Elsa Cangini: "I ragazzi che abbiamo avuto l’onore di premiare rappresentano il futuro della nostra vallata; si sono dimostrati seri e capaci nei loro studi, impegnandosi per raggiungere questi traguardi. È importante valorizzare il merito e stimolare i giovani ad essere intraprendenti e appassionati agli studi, il talento deve essere contagioso".

Gli studenti premiati sono stati: Francesco Ambrogetti (media 9.08), Luigi Bertozzi (8), Riccardo Bucci (8.09), Nicola Donati (8), Alessandro Faggi (8,09), Mattia Gabrielli (8,09), Valerio Giannessi (8,54), Mattia Giovannetti (8), Alberto Mazzoli (9,29), Mouhamed Moukhlisse (8,18), Matteo Narducci (8,18), Andrea Righini (8), Davide Ruscelli (8,09), Giacomo Testi (8,69).

Edoardo Turci