Premiati i tre vincitori del ’Secondo orizzonte musica’

Tre i vincitori del concorso internazionale ’Secondo orizzonte musica’ provenienti da Italia, Brasile e Cuba e alcune menzioni speciali. Primo classificato Luca Belloni (Italia), secondo classificato Joel J. Diaz (Cuba), terzo classificato Marcelo Bomfim (Brasile). A Luca Bortoluzzi e Giovanni Godio le menzioni speciali. Si chiude il sipario sulla terza edizione del concorso di composizione musicale curato dalla Fondazione Tito Balestra onlus e San Marino International Music Summer Courses & Fest, che ha come obiettivo divulgare la poetica di Tito Balestra e di essere stimolo per promettenti musicisti e compositori. I finalisti di questa edizione sono stati: Luca Belloni con “Sei piccoli pezzi”; Marcelo Bomfim con “Quattro pezzi omaggio a Tito Balestra”; Luca Bortoluzzi con “La tua tranquilla follia”; Joel J. Diaz con “I look for a soft light”: Giovanni Godio con “L’immagine nascosta”. Il 20 settembre la commissione presieduta dal M° Pippo Molino e composta dal Maestro Alessandro Spazzoli, Maestro Piero Bonaguri, Maestro Augusto Ciavatta e dal Direttore della Fondazione Tito Balestra, Flaminio Balestra, dopo aver ascoltato le registrazioni delle esecuzioni dei vari brani ed aver lungamente discusso su diversi aspetti ha rilevato unanimemente un livello molto alto di tutte le composizioni ed ha così votato decretando i vincitori partendo dal presupposto che tutte le composizioni dei finalisti erano di altissimo livello e aderenti all’obiettivo del concorso. I premi sono così stabiliti: 1° classificato 500 euro e diploma di merito; 2° classificato 300 euro e diploma di merito; 3° classificato 200 euro e diploma di merito; segnalazioni speciali della commissione (Diploma).