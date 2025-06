Premiati i vincitori delle borse di studio intitolate alla memoria di Filippo Prati

Da una festa goliardica per festeggiare 50 anni a due borse di studio per ricordare un amico scomparso: gli ex studenti della V Di del liceo scientifico Righi diplomati nel 1992/93 hanno premiato i vincitori delle borse di studio rivolte agli studenti del liceo e intitolate a Filippo Prati, un compagno di classe morto a 30 anni. Al concorso hanno partecipato una ventina di ragazze e ragazzi, che hanno presentato complessivamente 25 progetti (testi, video o presentazioni) suddivisi nelle due categorie, dedicate alla divulgazione scientifica e disagio giovanile. Tanti gli argomenti trattati, dall’influenza dei social media all’intelligenza artificiale, dalla ricerca di soluzioni per gravi patologie alla condivisione di momenti difficili della loro vita. Le borse di studio, del valore di 650 euro ciascuna, sono state vinte da tre ragazze. Gaia Pieri si è classificata prima nel settore della divulgazione scientifica con un testo che racconta un paradosso del nostro tempo secondo cui chi sa poco, è convinto di sapere tutto. Nel settore del disagio giovanile due vincitrici ex aequo: Veronica Boschi, con il testo ’Un’ombra, non una montagna’ e Michela Castellucci, che ha realizzato un video che racconta il disagio giovanile in maniera originale, creativa ed efficace.