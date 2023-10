Premiato il Comune per il sostegno ai negozi

La ’Vantaggiosa’ di Bagno di Romagna premiata al Senato della Repubblica. Da alcuni anni è operativo nel comune il progetto di fidelizzazione tra operatori economici e cittadini, un circuito che ha come obiettivo quello di rafforzare il commercio a livello locale, con i cittadini spinti ad acquistare beni e servizi presso gli operatori del Comune. Il cliente riceve uno sconto sugli acquisti di prodotti o servizi in forma di punti corrispondenti ad un credito in denaro che può spendere immediatamente per effettuare altri acquisti nelle medesime attività locali aderenti al circuito. Il progetto funziona a tal punto da aver ottenuto un ambito riconoscimento nazionale.

"La Vantaggiosa" è stata premiata in Senato della Repubblica tra i primi cinque progetti d’eccellenza promossi dai Comuni italiani. "Il nostro Comune – afferma ilsindaco Marco Baccini – è stato insignito in Senato del riconoscimento di Comune Ambasciatore Nazionale d’eccellenza, riconosciuto a 57 comuni italiani. Il nostro è tra i primi cinque che si sono contraddistinti per aver organizzato e promosso progetti ritenuti virtuosi per le proprie comunità. Il progetto di comunità ’La vantaggiosa’ è stato riconosciuto valevole perché persegue l’obiettivo concreto di rafforzare l’economia locale, creando un rapporto di fiducia tra cittadini e imprese".

Il comitato d’onore era costituito dai rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, del Turismo, dell’Ambiente, della Cultura, e presieduto dal Procuratore generale della Corte dei Conti.