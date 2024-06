Premiato il docufilm di Martina Dall’Ara

La cesenate Martina Dall’Ara si è aggiudicata il premio per la regia del documentario con la migliore tematica sociale nell’ambito del concorso di cinema documentario Docudì di Pescara. Il riconoscimento è andato a ‘Sospesi’, un lavoro dedicato all’isolamento globale ai tempi della pandemia, che raccoglie volti, voci e storie da 50 paesi del mondo.

Attraverso un’imponente ricerca e lo sguardo sociologico della regista, cento esperienze di vita di italiani in luoghi stranieri svelano percezioni e stati d’animo di un isolamento del tutto inaspettato, tra incertezza e fiducia nel futuro. Finestre sul mondo, che ricostruiscono il fenomeno più importante e travolgente del 2020. ‘Sospesi’ è nato infatti in uno specifico momento di emergenza per l’Italia. Un’emergenza rivelatosi mondiale. Chiusi i confini, chiuse le attività, tutti chiusi in casa.

"Il Covid-19 – è il suo commento - ha provocato sensazioni contrastanti e nuove speranze che ho voluto documentare, con i tanti volti e le tante voci di chi il lockdown italiano non l’ha vissuto di persona".

Nata a Cesena nel 1990, Dall’Ara si è laureata nel 2014 in Filmmaking & Multimedia Arts alla Nuova accademia di Belle Arti (Naba) di Milano. Collabora come operatrice video con riviste internazionali, tra cui Rolling Stone Magazine, e festival locali. Ha anche svolto il ruolo di logger (selezione video) per la realizzazione del docufilm Italy in a Day - Un giorno da italiani, diretto da Gabriele Salvatores, co-prodotto da Rai Cinema e Indiana Production in collaborazione con Ridley Scott.