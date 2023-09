Premiato il professor Ceccaroni: "Lo dedico a tutte le mie pazienti"

Al professor Marcello Ceccaroni, cesenate, direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Negrar-Verona, è stato conferito il Premio De Sanctis 2023, per la Salute Sociale e la ricerca medico-scientifica nell’ambito dell’area Esperienze buone pratiche. La cerimonia si è svolta a Palazzo Spada a Roma, alla presenza di numerose personalità, tra le quali il ‘padrone di casa’ Luigi Maruotti, Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr, Patrizia Pepoli di Aifa, il ministro Nordio. "Sono davvero felice e onorato di avere ricevuto un premio così prestigioso – dice il professor Ceccaroni – assegnatomi da alcune delle più alte cariche dello Stato, in una cornice splendida e surreale come quella delle sede del Consiglio di Stato. E’ un premio che corona tutta una vita spesa all’insegna della solidarietà e della tutela della salute e della qualità di vita della donna". La motivazione del riconoscimento a Ceccaroni, stilata dalla ministra dell’UniversitàAnnamaria Bernini, e letta dal Procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, recita tra l’altro "in particolare per avere sviluppato una tecnica chirurgica pionieristica per la cura dell’endometriosi complessa, il Negrar Method, per i suoi interventi all’avanguardia nell’ambito della chirurgia oncologica severa che hanno ridonato speranza a tante pazienti". E ancora "per le sue campagne di sensibilizzazione contro la banalizzazione e ‘normalizzazione’ del dolore… per essere sostenitore attivo della diagnosi precoce dell’endometriosi".

La ministra sottolinea l’impegno formativo del professor Ceccaroni per le nuove generazioni dimostrato anche nell’avere fondato l’International School of surgical anatomy, no profit che ha costruito progetti umanitari e svolto programmi educativi in varie parti del mondo, assegnando borse di studio … per essere maestro e poi mentore di tanti giovani medici", "per avere arricchito il senso della professione medica di valori quali l’ascolto, il rispetto e l’attenzione per l’altro. Un sentimento antico e modernissimo di ‘pietas’, per una dimensione più empatica del rapporto medico-paziente". Istituito nel 2021, dopo che la Fondazione De Sanctis ha esteso l’attività del premio a quelle discipline finalizzate a promuovere la salute e il benessere della popolazione. La giuria era presieduta da Gianfranco Locatelli presidente del Consiglio superiore di Sanità. "A chi dedico questo premio? A tutte le mie pazienti – assicura il professor Ceccaroni -, a tutte le vite che si sono incrociate alla mia, lungo il cammino di questi anni. Lo dedico alle mie pazienti affette da endometriosi severa e alle pazienti oncologiche che ho incontrato, conosciuto e curato, a tutte le vite che ho salvato ma anche a tutte quelle che purtroppo non sono riuscito a salvare, ma che sono vite che in qualche modo hanno tutte salvato la mia". Un pensiero finale: "nell’assegnazione del Premio sono state pronunciate parole che mi hanno reso orgoglioso per me e la mia terra, la Romagna e la mia città, Cesena".