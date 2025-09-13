Premiato il sindaco Gozzoli: "Ho svolto il mio dovere"

All’auditorium Marco Biagi di Sala Borsa a Bologna, nel corso della Cerimonia di conferimento del premio Pio La Torre, destinato ad amministratori locali, giornalisti e sindacalisti che si sono particolarmente distinti nella lotta alle mafie e alla corruzione, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, oltre alla menzione, ha ricevuto il premio di Avviso Pubblico per la categoria degli amministratori locali. Nella motivazione è scritto "per l’impegno politico e civile per la democrazia, la legalità, diritti", riferito all’impegno nell’ambito del processo "Radici". Gli altri due nominati e menzionati insieme al sindaco Gozzoli, sono stati il dirigente Dario Vassallo ed il sindaco Alessandro Conte di Melissano. Il Premio è istituto da Cgil Nazionale, Avviso Pubblico e Federazione Nazionale della Stampa Italiana, per la valorizzazione di casi ritenuti di alto valore civile e politico.

Matteo Gozzoli a margine della consegna del premio si è espresso in questi termini: "Già la menzione a questo premio è stata un grande onore, vincerlo rappresenta un riconoscimento di alto valore e anche un’ulteriore responsabilità. Porta il nome di Pio La Torre, un esempio e una guida per ogni amministratore pubblico. Nell’ambito del processo Radici ho svolto il mio dovere di cittadino e di sindaco, niente di più, ma sono felice che questo impegno sia stato utile alle forze dell’ordine e agli inquirenti. Ringrazio Avviso Pubblico e la Cgil per l’organizzazione di un evento importante e significativo".

g.m.