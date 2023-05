Premiato per i 50 anni di attività Festa a sorpresa per il tornitore

Per il 50° compleanno da imprenditore - nel 1973 fondò la sua prima azienda - il tornitore Stefano Mancini, 74 anni, è stato premiato da Confartigianato Cesena con una targa nello stile delle feste a sorpresa, in accordo con familiari e collaboratori nella sede di Mancini Mec Service, tornitura, fresatura, alesatura a controllo numerico, in via Fossalta a Pievesestina. A godersi il gioioso stupore del festeggiato sono stati i figli Alex, 47 anni, Marcello, 45, che lo affiancano da quando nel 1999 si è avviata l’attività di Mancini Mec Service, la figlia Valentina e la moglie Gigliola, anch’esse in azienda, e tutti i collaboratori.

La targa è stata consegnata da Eugenio Battistini per Confartigianato che ha elogiato la fedeltà associativa e dall’assessore allo sviluppo economico Luca Ferrini. "Aprii 50 anni fa la prima azienda, dopo aver fatto la gavetta da apprendista – rievoca Mancini -. Partii dalla torneria Ferrini di corso Chiaramonti del padre del futuro attore. Nel 1999 la svolta con l’avvio di Mancini Mec Service insieme ai figli che hanno preso in mano le redini aziendali. Il bacino dei clienti è nazionale, la crescita costante. I collaboratori ora sono 24. Ottimo il rapporto con le imprese locali. Se ci siamo fatti un nome, è grazie alla qualità del lavoro e del servizio".

"Che cosa rimpiango del passato? Il valore attribuito al mio mestiere – afferma Mancini –. Il tornitore era percepito alla pari del medico. Bisogna battersi per rivalutare l’eccellenza del lavoro artigianale".

Nella foto Stefano Mancini con la targa, i familiari, i collaboratori, i responsabili di Confartigianato e l’assessore Ferrini.