Premiazioni al Ròseo Euroterme per oltre 170 donatori Avis

Ritrovo conviviale, tra solidarietà, altruismo, premiazioni, al ristorante Ròseo Euroterme Resort Wellness a Bagno di Romagna, per il tradizionale coinvolgente appuntamento annuale dell’Avis (Associazione donatori volontari sangue) sezione comunale di San Piero. Una numerosa e sentita partecipazione da parte dei componenti il Consiglio direttivo, dei soci donatori e loro familiari, oltre che di vari simpatizzanti del lodevole sodalizio sampierano.

"In un’atmosfera fraterna e con entusiasmo alle stelle – dice con grande soddisfazione il presidente Avis di San Piero, Giuseppe Pretolani – abbiamo trascorso proprio una bella serata all’Hotel Euroterme, per la cena sociale Avis 2025. Oltre che da parte mia, grande soddisfazione è stata espressa anche da tutti i componenti il Consiglio direttivo".

"I numerosi soci della nostra associazione, che è da sempre molto bene inserita nel territorio – aggiunge Pretolani – sono un vanto per l’intero nostro comune. Ci è doveroso ringraziare la direttrice dell’Hotel Euroterme, Federica Bernabini, donatrice Avis, anche per la donazione dei dolci per le colazioni dei donatori Avis presso il Bar Languorino di San Piero. Alla cena erano presenti 170 persone, tra donatori e loro familiari. Durante la serata, sono state consegnate anche le medaglie Avis per i traguardi raggiunti dai nostri encomiabili soci, per quanto riguarda le rispettive donazioni di sangue".

Tra le autorità, presenti il sindaco di Bagno, Enrico Spighi, e l’assessore allo Sviluppo Turistico, Giovani e Sport Mattia Lusini, il presidente Avis Forlì Roberto Malaguti, di Cesena Gualtiero Giunchi, di Alfero Michela Mosconi.

