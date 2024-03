Premio alla mostra d’arte e cinema Due eventi per celebrare le donne

Domani in occasione della Festa della Donna il Comune di Bagno di Romagna organizzerà due eventi significativi, volti a celebrare e valorizzare questa importante giornata. Il primo evento si svolgerà il pomeriggio, alle 16, a Palazzo del Capitano a Bagno, dove avrà luogo la cerimonia di premiazione della Mostra Concorso intitolata Caterina Sforza e Cosimo De’ Medici. Alla cerimonia presenzierà Samantha Casella, rinomata attrice e regista a livello internazionale, madrina della manifestazione.

La sera, alle 21, a Teatro Garibaldi a San Piero, in programma la proiezione del film "Felicità", diretto dalla talentuosa Micaela Ramazzotti. "Entrambi gli eventi sono pensati per rendere omaggio alle donne attraverso l’arte, la storia e il cinema, promuovendo al contempo la riflessione e il dialogo su questioni di fondamentale importanza – spiega il Comune –. Invitiamo la comunità a partecipare: è un modo di dimostrare il nostro sostegno e la nostra ammirazione per il contributo fondamentale delle donne in tutti gli ambiti della società".