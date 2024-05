Premio Bancarella, finalisti riuniti a Cesena

Gli autori finalisti del prestigioso premio letterario ‘Selezione Bancarella’ si presenteranno al pubblico cesenate in piazza Almerici il 28 giugno alle ore 20. La serata è organizzata dalla Confesercenti Ravenna Cesena e dal Comune di Cesena sotto l’attenta regia di Maria Luisa Pieri e condotta da Elide Giordani. I librai indipendenti hanno interpretato il gusto dei lettori e proclamato i sei vincitori del Premio Selezione Bancarella 2024 certi del fatto che un libro è un’ancora di salvezza in grado di far viaggiare con la fantasia e ritornare a vivere emozioni e sensazioni. La sestina dei titoli è il frutto di una selezione attenta, ricercata, non banale, di autori emergenti, all’esordio, conosciuti, che riprendono storie romantiche, storie di donne, di uomini, di dee, di miti, e che consolidano filoni narrativi graditi ai lettori. La nascita del Premio Bancarella, giunto alla 72° edizione, è dovuta alla tradizione dei Librai Pontremolesi che operavano tra Lunigiana e Padania, fenomeno particolare e unico in Italia. Dalla loro iniziativa è nato l’unico premio letterario gestito esclusivamente dai librai.

Eccola la sestina dei titoli che si contenderanno il prestigioso Premio letterario “Bancarella 2024:‘Il cognome delle donne’ di Aurora Tamigio edito da Feltrinelli; ‘La casa delle Sirene’ di Valeria Galante edito da Mondadori; ‘L’Iliade cantata dalle Dee’ di Marilù Oliva edito da Solferino; ‘L’inventario delle nuvole’ di Franco Faggiani edito da Fazi Editore; ‘Selvaggio Ovest’ di Daniele Pasquini edito da NNE; Tangerinn di Emanuela Anechoum di Edizioni E/O.

Gli autori finalisti in realtà non sono sei ma sette, infatti dietro lo pseudonimo di Valeria Galante si celano gli scrittori Diana e Diego Lama che si sono rivelati in occasione della prima tappa che ha dato il via al Bancarella 2024 che si è tenuta nella sede di Vittoria Assicurazioni S.p.A. a Milano, alla presenza degli organizzatori della Fondazione Città del Libro, delle due Associazioni dei Librai delle Bancarelle e Pontremolesi, delle Case Editrici ed ovviamente degli autori protagonisti. In tale occasione gli autori hanno svelato i personaggi protagonisti dei romanzi e alcuni dettagli curiosi in essi contenuti come accadrà anche a Cesena che, come avviene da anni, ospiterà il premio Selezione Bancarella nella rinnovata Piazza Almerici.