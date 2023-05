Premio Bancarella ragazzi, finale al Cinema Eliseo

Il concorso organizzato da Confesercenti Cesenate in collaborazione con il Comune di Cesena, rivolto agli studenti delle scuole superiori, chiamati a recensire uno dei libri della sestina finalista del famoso Premio letterario di Pontremoli, è in dirittura d’arrivo. I ragazzi che hanno ricevuto uno dei sei libri finalisti del Premio nazionale Bancarella hanno consegnato il loro lavoro e venerdì 26 maggio presso il Cinema Eliseo scopriranno chi tra loro si è aggiudicato la vittoria.

Gli scrittori che entreranno a far parte della famiglia del Premio “Bancarella” sono: Davide Cossu con il libro “Il quinto sigillo” edito da Newton Compton, Massimo Cotto autore di “Il re della memoria”, Federica De Paolis finalista con “le distrazioni” edito da Harper Collins, con il libro “La portalettere” edito da Nord editore Francesca GIannone, ancora una donna Bea Buozzi con il libro “L’anno delle parole ritrovate” e infine Sandro Neri (nella foto) autore di “Gaber” edito da Hoepli.

L’iniziativa giunta alla 23esima edizione ha registrato la partecipazione di quasi 500 studenti e studentesse di dieci licei e istituti scolastici della città. La più numerosa è la pattuglia dell’ Istituto Agrario, con 98 aspiranti recensori. A tutti i ragazzi e le ragazze è stato dato in dono uno dei sei libri finalisti della 71esima edizione del famoso Premio letterario di Pontremoli, nato nel 1953. L’iniziativa nata con lo scopo di incentivare la lettura nelle giovani generazioni è organizzata dalla Confesercenti Cesenate, in collaborazione con l’assessorato alla Scuola del Comune di Cesena e “F.A. Eventi” e col generoso sostegno del Credito Cooperativo Romagnolo (che si farà carico anche della borsa di studio di 400 euro per lo studente vincitore), di Formula Servizi, di Conad e Romagna Iniziative.