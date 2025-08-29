Premio Cucine Popolari. Flicka favorito nella Tqq

Questa sera, all’Ippodromo del Savio, torna l’appuntamento con la corsa Tris Quarté e Quinté, che sarà abbinata al Premio Cucine Popolari. L’appuntamento clou è in programma alle 22.15: un handicap per cavalli di quattro anni che alla vigilia pare ‘disegnato’ per le caratteristiche di Flicka, al via dal secondo nastro guidata dal consueto partner Antonio Di Nardo, la quale dovrà però vedersela coi compagni di schieramento Forest, affidato al campano Gennaro Amitrano e Fortana Si, interpretata da Filippo Monti che sta mettendosi in luce tra i professionisti dopo aver primaggiato tra i gentleman. Tra gli inquilini dell’affollato start si segnalano anche gli agguerriti accoppiamenti formati da Frullino e Maurizio Visco e da Follia Wind e dal giovane Piscuoglio.

Riguardo alle altre corse, la prima avvierà la serata alle 21: si tratta di un miglio riservato alle cavalle di due anni alle prime esperienze in pista. Al via ci saranno cinque pretendenti tra le quali spiccano Ironia, che avrà alle redini Di Nardo e la debuttante di scuola Baldi Irenel Mail. Alla seconda ci sarà un nuovo appuntamento col Trofeo Gentlemen 4 Life: attenzione a Matteo Zaccherini che correrà con la velocista Cinzia, favorito su Caos Ll e Giuseppe Colantonio e sull’affiatata coppia di casa, Danubio Tav e Michela Rossi. Validi cavalli di tre anni daranno vita alla terza corsa, un miglio che Gaudì dei Veltri affronterà da favorito nonostante una forma poco appariscente. Grande folla alla quinta: due file piene per un doppio chilometro riservato alla leva 2022 che ha in Ginger Col la favorita su Giava Dei Greppi e Gotham Effe, rispettivamente guidati da Antonio Di Nardo, Davide Angeletti e Carmine Piscuoglio, mentre alla sesta, un miglio per cavalli di 5 e 6 anni, il poker di vittorie è nell’aria per Elettra Op, portacolori di Renè Legati. In chiusura, nel premio Associazione Giorgina Craufurd Saffi, sfida annunciata tra Franka D’Aghi, Fantasy Mark e Fanny Clan.

Nel corso della serata, l’avvocato e docente universitario Andrea Sirotti Gaudenzi presenterà, dialogando col giornalista Paolo Morelli, il suo ultimo libro ‘I ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo’ (Maggioli Efitore) nel quale si parla di integrazione europea, rapporti con le istituzioni e relazioni tra Unione europea e Consiglio d’Europa.