Premio di poesia Pascoli. Pubblicato il bando

A San Mauro Pascoli l’Associazione Sammauroindustria ha pubblicato il bando della ventunesima edizione del "Premio Poesia Pascoli" dedicato alla memoria del "più grande poeta italiano dopo l’età di Leopardi e Manzoni" come da detto Gianfranco Contini. Nelle passate edizioni il premio è stato assegnato a nomi di primo piano del panorama culturale internazionale come Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis, Pupi Avati, Nelo Risi, Franco Loi, Mariangela Gualtieri, Maurizio Cucchi.

Due le sezioni del Premio, in Lingua e Dialetto, entrambe del valore di 1000 euro. Quella in Lingua, promossa da RomagnaBanca è aperta alle opere edite non prima del 1 maggio 2024; quella in dialetto, con testo italiano a fronte, è aperta alle opere pubblicate non prima del 1 maggio 2024. La partecipazione è gratuita. La giuria che vaglierà i lavori è composta da cinque esperti e studiosi di letteratura: Daniela Baroncini dell’Università di Bologna e Presidente dell’Accademia Pascoliana, presidente della giuria del premio, Franco Brevini università di Bergamo e Milano, Gualtiero De Santi università di Urbino, Gianfranco Miro Gori saggista, poeta, Piero Meldini scrittore.

Il termine ultimo per la presentazione delle opere il 30 aprile 2026. La premiazione avverrà nel corso di una serata pubblica in programma a San Mauro Pascoli alla presenza dei vincitori. Nell’ultima edizione il Premio Pascoli alla carriera è stato assegnato a Pupi Avati, mentre nella sezione in lingua è stato vinto da Tiziano Broggiato con il libro "Sorvoli", quella dialettale da Nevio Spadoni "Parôl d’sêl e d’mél. Parole di sale e di miele".

Info Premio Pascoli: Associazione Sammauroindustria tel. 376 1221531, mail: premiopascoli@sammauroindustria.com . Il bando sul sito www.sammauroindustria.com

Ermanno Pasolini