Premio Europa per Gori padre e figlia

Premio internazionale "Rimini-Europa in the world" al babbo e a sua figlia: il regista Gianfranco Gori e la dottoressa Giulia Gori. Il premio è stato istituito dal Centro culturale di Romagna, con il patrocinio del Comitato europeo dei giornalisti di Roma e dell’Agenzia stampa Anic di Genova da sempre alla ricerca di eccellenze in campo culturale, artistico e sportivo. La premiazione si è svolta alla Sala degli Arazzi del Museo della città di Rimini davanti a un nutrito pubblico. La giornalista Nadia Giovagnoli, ideatrice del premio, insieme alla commissione composta dal dottor Zengji Hu, l’avvocato Paolo Piccinini e il giudice Romano Dolce hanno consegnato il premio alla dottoressa psicologa Giulia Gori per il progetto "ArtisticaMente", dove l’arte, la musica e teatro diventano il veicolo per l’equilibrio psicofisico di adulti, ragazzi e bambini. La Gori è anche laureata al conservatorio di Trieste come maestro pianista. Premio anche all’eclettico regista Gianfranco Gori per il libro "Il Teatro dell’Angelo - la poesia che nutre corpo e spirito" che invita a utilizzare la parola e la poesia come fonte inesauribile di energia. Ha commentato Gianfranco Gori: "Ringrazio la commissione per questo attestato di stima nei nostri confronti. E’ un piacere sostenere chi promuove cultura, arte, spettacolo e sport. Con Giulia abbiamo intrapreso questo percorso insieme e vediamo che incontra favorevoli consensi in regione e fuori regione. Il prossimo workshop di "ArtisticaMente" lo svolgeremo a Verona a un nutrito gruppo di docenti".

