Premio Fioravanti alla scuola media Dante Arfelli

Gli studenti della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico sono stati premiati nell’ambito del concorso dedicato all’artista romagnolo Ilario Fioravanti, organizzato dal Rotary Club Valle del Rubicone. La cerimonia si è tenuta sabato presso l’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano. Alla nona edizione del concorso, dal titolo "La Sacra Famiglia del Presepe", hanno partecipato cinque scuole medie del territorio, situate a Borghi, Sogliano sul Rubicone, Roncofreddo, Cesenatico e Forlimpopoli. La scultura in terracotta realizzata da alcune alunne delle classi 2D e 3D della scuola media Arfelli di Cesenatico, ispirata al famoso presepe allestito sulle antiche barche del Museo della Marineria, ha colpito la giuria, tanto da conquistare il primo premio. Il merito è delle alunne, Ambra Battistini, Agata Mercadini, Sofia Capuano, Marissa Lika, Eliza Pllumbi, Giorgia Scarpellini, Diletta Alessandrini e Veronica Magi, guidate dalla professoressa Federica Farina. Il premio di mille euro assegnato alla scuola Arfelli, verrà utilizzato per promuovere altre attività legate all’arte e all’espressione della creatività. La scultura vincitrice verrà esposta alla Casa dell’Upupa, casa-museo dell’artista Fioravanti situata a Sorrivoli, e, nel periodo di Natale, sarà portata a Longiano in occasione della mostra sui presepi.

g.m.