Premio Hippo Restaurants. Prima TQQ della stagione

Questa sera l’Ippodromo del Savio festeggerà San Giovanni ospitando la prima delle tante corse Tris Quarté Quinté che animeranno la stagione del trotto estivo cesenate. In particolare oggi la corsa in questione farà anche da apripista del cartellone, augurando il benvenuto al pubblico alle 21 prima di lasciare poi spazio alle restanti sei sfide della giornata. La Tris Quarté e Quinté sarà abbinata al Premio Hippo Restaurants: partecipano sedici cavalli suddivisi su due nastri, con duemila metri da percorrere e alcuni esponenti dello start come Explosive Nobel, Danielone e Diochebel tra i più attesi al traguardo, mentre al secondo nastro spiccano le indubbie chance di Eppy, dello specialista in questa tipologia di corse Attenti Al Lupo e di Jerominus Turgot, francese che veste i colori della scuderia Santese.

La seconda della serata vivrà invece del confronto riservato ai gentlemen, nel quale i favori sembrano essere per Freeloader Cis e Massimiliano Michelotto, seguiti da Frankie Bright e Carlo Bonfiglioli, che faranno tesoro di un ottimo numero uno di partenza e da Frecciarossa Pizz, in cerca nuovamente di un posto sul podio in compagnia del nuovo proprietario Riccardo Del Papa. Alla terza corsa scenderanno in pista i cavalli di tre anni: sulla carta ci sono eccellenti le chance per Giramondo, che potrà contare anche sulla bravura del suo driver Manuel Pistone, mentre la performance di Gray Staf suscita curiosità per le genealogia su cui può far conto e per le doti atletiche mostrate in fase di qualifica. Ancora cavalli di tre anni, questa volta dalla maggiore caratura agonistica, alla quarta corsa, nella quale è atteso Grillo Jet, guidato da Andrea Farolfi, che dovrà vedersela con il campano Great Feeling Run e con Gattuso, carta per il podio di Lorenzo Baldi. Alla settima corsa infine, attenzione a Freya Baba, con il solito Farolfi in sediolo. Possibili alternative potrebbero essere Fortana Si e Fenice Dei Greppi, anche se non è da trascurare nemmeno Foreman W Fior, in trasferta dalla Campania con Ferdinando Minopoli alla guida.

Come sempre all’Ippodromo del Savio l’intrattenimento sarà per tutti, a partire dai più piccoli visitatori, che potranno cimentarsi col ‘battesimo della sella’ in groppa ai pony, visitare le scuderie a bordo del trenino e divertirsi sui maxigonfiabili. L’ingresso al Savio è gratuito per tutti.