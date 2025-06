Premio Ilario Fioravanti, le scuole che hanno conquistato la giuria

Quest’anno il Rotary Club Valle del Rubicone ha riproposto il Premio Ilario Fioravanti, giunto alla sua nona edizione, dal titolo "La Sacra Famiglia del presepe". Hanno partecipato 5 scuole medie delle provincie di Forlì-Cesena con delle opere molto molto belle. Per questo è stata creata un’apposita commissione valutatrice composta dall’insegnante Adele Briani Fioravanti, vedova di Ilario Fioravanti a cui il premio è dedicato e dai soci Giancarlo Biondini, Andrea Prati, Matteo Pascucci, Riccardo Pascucci, Daniele Torri e dal presidente Nicola Giorgetti. Presente alla cerimonia che si è tenuta nell’aula magna dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano che ha dato il patrocinio culturale, il sindaco Nicola Dellapasqua e Roberto Romagnoli presidente di Bcc Romagnolo sponsor della manifestazione. Ha detto Nicola Giorgetti presidente del Rotary Club Valle del Rubicone: "Il Premio Ilario Fioravanti è nato con l’intento di promuovere la cultura artistica nelle scuole secondarie di 1° grado, in onore del nostro socio onorario Ilario Fioravanti, architetto scultore. Ilario Fioravanti oltre che essere stato un grande artista è stato anche un valente docente di educazione artistica nelle scuole medie. L’edizione di quest’anno è stata intitolata ’La Sacra Famiglia del presepe’, per celebrare la grande produzione artistica che Ilario Fioravanti ha elaborato sul tema della natività. Abbiamo chiesto ad ogni scuola di realizzare una creazione in terracotta". Le opere valutate dalla giuria: Premio Ilario Fioravanti 2025 alla scuola secondaria di primo grado di Cesenatico; al 2° posto si è classificata la scuola di Roncofreddo; al 3° posto quella di Forlimpopoli. Gli attestati alle scuole vincitrici sono stati consegnati Adele Briani Fioravanti, 1.000 euro alla prima, 500 alla seconda e 300 alla terza.