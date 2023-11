Premio Malatesta Novello. Alloro a Marino Biondi,. Elena Joli e Franco Severi

L’ex docente universitario e saggista Marino Biondi, la scienziata Elena Joli e l’imprenditore-mecenate Franco Severi sono i cesenati illustri che riceveranno il Premio Malatesta Novello. Sono stati scelti dalla Giuria del Premio Malatesta Novello – Città di Cesena (giunto alla XVIIesima edizione) composta dal sindaco Enzo Lattuca, da Giancarlo Cerasoli e Paola Errani, per essersi distinti con la loro opera meritoria in campo culturale, scientifico ed economico.

"Il Premio Malatesta Novello – commenta il sindaco Enzo Lattuca – per Cesena rappresenta un riconoscimento importante che viene conferito in un giorno altrettanto significativo, il 20 novembre, giorno della morte del signore della città Malatesta Novello. È un momento di condivisione e di identità della nostra comunità che riconosce in alcuni cittadini meriti straordinari. È per questo che il riconoscimento 2023 sarà conferito a tre nostri concittadini che hanno operato e raggiunto il loro apice andando oltre il nostro territorio, ma senza mai trascurare il loro legame con Cesena: Marino Biondi, Elena Joli e Franco Severi. Tre storie, tre eccellenze, tre cesenati che hanno contribuito, con competenza, professionalità e arguta creatività, ad accrescere il valore della nostra città".

"Questi tre concittadini – prosegue il sindaco Lattuca – mantengono viva quella relazione che intercorre tra la lungimirante intuizione di Malatesta Novello, che commissionò per la sua città la bellissima Biblioteca Malatestiana, e i cesenati che nel corso della loro vita si sono distinti per merito e a cui oggi va la gratitudine della città in cui sono nati e si sono radicati".

La cerimonia di premiazione, che sarà condotta dalla giornalista Elide Giordani, si terrà lunedì 20 novembre alle ore 18:30 nella Biblioteca Piana della Malatestiana.

Marino Biondi è nato a Cesena nel 1948. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Firenze nel 1972 è stato dal 1975 al 1981 borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel 2001 è diventato professore di Letteratura italiana presso l’Università di Firenze, fino al pensionamento. Ha al suo attivo 270 pubblicazioni, vanta una vanta una carriera più che quarantennale di critico letterario, ma è anche un protagonista della vita culturale cesenate. Elena Joli è fisica teorica, divulgatrice scientifica e insegnante di fisica, ha studiato i buchi neri all’Università di Bologna e all’École Normale Supérieure di Parigi. E’ autrice di saggi scientifici e manuali. Nel febbraio del 2018 è stata selezionata per partecipare al progetto australiano Homeward Bound, che ha portato 77 scienziate provenienti da tutto il mondo in una spedizione in Antartide, coniugando scienza dei cambiamenti climatici, comunicazione, leadership e tutela dell’ambiente.

Franco Severi è cesenate da alcune generazioni. Nella vita professionale alterna varie attività, tra queste fonda la Mase, industria produttrice di gruppi elettrogeni che riscuote successi a livello internazionale e che in ambito promozionale si fregia di sponsorizzazioni in F1 tra cui la Ferrari. Dalla sua collezione di strumenti musicali meccanici è nata l’Ammi, l’Associazione nazionale di musica meccanica che dal 2006 gestisce Villa Silvia Carducci. Nel 2013 viene inaugurato ‘Musicalia’ museo nazionale di strumenti musicali meccanici, museo che accoglie ogni anno migliaia di visitatori, scuole in particolare. Nello stesso anno nasce la Fondazione Franco Severi Onlus a cui Franco Severi dona tutti gli strumenti che lo stato ha dichiarato patrimonio nazionale con il vincolo che rimangano per sempre nella città di Cesena.