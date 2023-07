Premio ’Marco Pesaresi’, il bando è online

È online il bando del 22° Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea, concorso collegato al Si Fest, lo storico festival di fotografia di Savignano. Promosso dal Comune, con la collaborazione del Comune di Rimini, il premio ricorda il fotografo riminese Marco Pesaresi, finanziando progetti di fotoreportage capaci di distinguersi per il valore innovativo nel linguaggio della fotografia contemporanea e della cultura visiva.

L’edizione 2023 non ha limiti di età per i concorrenti. Il concorso è aperto a tutti i fotografi, è gratuito e mette in palio 5mila euro da utilizzare per completare un progetto di fotoreportage, preferibilmente dedicato a una singola tematica e non ancora pubblicato o esposto nella stessa forma con cui lo si candida al concorso. Per partecipare è necessario trasmettere le fotografie del progetto, raccolte in portfolio; se il lavoro non si è ancora concretizzato in immagini o ne conta un numero esiguo, l’autore può inviare la descrizione del progetto e allegare un portfolio o un progetto precedente. Le candidature sono aperte fino a domenica 13 agosto e vanno presentate online. Il vincitore sarà proclamato durante il 32° Si Fest (8-9-10 settembre). A decretarlo sarà una giuria presieduta dal direttore artistico del Si Fest Alex Majoli.

e.p.