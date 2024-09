Premio Pascoli, la proclamazione dei vincitori

Domani, alle 21, nel Giardino di Casa Pascoli a San Mauro Pascoli (in caso di maltempo l’evento si svolgerà nella vicina Sala Gramsci), la premiazione dei vincitori della 20esima edizione del Premio Pascoli di poesia promosso da Sammauroindustria. Il Premio è stato assegnato nella sezione in Lingua a Tiziano Broggiato col volume "Sorvoli" (Luigi Pellegrini editore, 2023), mentre in quella in Dialetto è andato al romagnolo Nevio Spadoni con la raccolta "Parôl d’sêl e d’mél. Parole di sale e di miele" (Arcipelago Itaca, 2024). A entrambi i vincitori va un riconoscimento di 1.000 euro. La serata sarà accompagnata da intermezzi musicali dell’Ensemble Amici della Musica di San Mauro Pascoli. A valutare le 147 opere partecipanti (125 in lingua e 22 dialetto) è stata una giuria composta da Daniela Baroncini, (Università Bologna, presidente giuria), Franco Brevini (Università Bergamo), Gualtiero De Santi (Università Urbino), Gianfranco Miro Gori (saggista, poeta) e Piero Meldini (scrittore). Il concorso è stato definito il "Campiello della poesia" in quanto organizzato dagli industriali di San Mauro Pascoli riuniti nell’associazione Sammauroindustria (CBR Tacstile, Giuseppe Zanotti, Pollini, RR Holding, Sergio Rossi), di cui fanno parte anche la scuola del Cercal e il Comune di San Mauro Pascoli. Il concorso è realizzato in collaborazione con RomagnaBanca nella sezione in Lingua.