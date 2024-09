Premio Pascoli per la poesia. Broggiato e Spadoni sul podio

Tiziano Broggiato (lingua) e Nevio Spadoni (dialetto) sono i vincitori della 20esima edizione del Premio Pascoli di Poesia che ha visto la partecipazione di 147 opere edite (125 in lingua e 22 dialetto). A promuoverlo è l’associazione Sammauroindustria che riunisce i principali imprenditori di San Mauro Pascoli insieme al Comune. Due le sezioni del premio, entrambe a partecipazione gratuita: in Lingua in collaborazione con RomagnaBanca (1000 euro, opere edite non prima del 1 maggio 2022); Dialetto (1000 euro, opere edite non prima del 1 maggio 2022). La giuria era composta da Daniela Baroncini, (Università Bologna, presidente giuria e presidente dell’Accademia Pascoliana) che ha detto che è stato un lavoro molto complesso, Franco Brevini (Università Bergamo), Gualtiero De Santi (Università Urbino), Gianfranco Miro Gori (saggista, poeta) e Piero Meldini (scrittore). La serata di premiazione si svolgerà sabato 14 settembre alle 21 a Casa Pascoli a San Mauro Pascoli con ingresso libero alla presenza dei vincitori con intermezzi musicali dell’Ensemble Amici della Musica di San Mauro Pascoli. Hanno detto il sindaco Moris Guidi e l’assessora alla cultura Lisa Maroni: "San Mauro Pascoli è non solo il paese di Giovanni Pascoli, ma anche della cultura, con i luoghi che poi sono legati a lui. Questo è un premio che è un ulteriore tassello di grande promozione per il nostro territorio". Hanno aggiunto Daniele Gasperini presidente di Sammauroindustria e il direttore Miro Gori: "Un plauso alla giuria che ha fatto un duro lavoro. Il concorso è stato definito il "Campiello della poesia" in quanto organizzato dagli industriali di San Mauro Pascoli riuniti nell’associazione Sammauroindustria, Cercal e Comune. Il concorso è realizzato in collaborazione con RomagnaBanca. Premio in lingua sostenuto da RomagnaBanca, ha visto la partecipazione di 125 opere da tutta Italia e delle principali case editrici. La giuria dopo avere ristretto la rosa a 12 nomi, ha conferito il premio all’unanimità a Tiziano Broggiato con il volume "Sorvoli" (Luigi Pellegrini editore, 2023). Questi i poeti segnalati: Stefano Dal Bianco con "Paradiso", Garzanti 2024; Andrea Gibellini con "Planetario e altre osservazioni", Marcos y Marcos 2022; Maura Del Serra con "Ali straniere", Newton Compton 2022; Annamaria Ferramosca con "Luoghi sospesi", Puntoacapo; Annamaria Segre con "A corpo vivo", Marietti 2023; Pierluigi Berdondini con "Labirinti sonori", Manni 2023; Mauro Ferrari con "Seracchi e morene", Passigli 2024; Rosino Maranesi con "Una giornata del giovane cameriere stagionale estivo", Youcanprint 2024; Luca Nicoletti con "Rappresentazione della luna", Puntoacapo; Tomaso Pieragnolo con "Portraits", Passigli; Stefano Simoncelli con "Stazioni remote", Marcos y Marcos 2023. Premio Dialetto. Sono state 22 le opere che hanno preso parte da tutta Italia. La giuria ha premiato all’unanimità Nevio Spadoni per la raccolta "Parôl d’sêl e d’mél. Parole di sale e di miele" (Arcipelago Itaca, 2024). I segnalati: Stefano Marino con "Umbrarma", Carabba; Giovanni Trimeri con Vénder fóra-Svendere, 2023; Agnese Fabbri con "Stagioni", Interno Libri, 2022; Francesco Indrigo con "Fores’c Forestieri", Cofine 2023; Alex Ragazzini con "Florilegium o i sogn", Il Vicolo 2023; Maurizio Casagrande con "Belès 99 Cante Tigrigne", Ronzani 2024; Luigi Balocchi con "Barlicch Barlòcch. Poesie dell’eros lombardo", Manni 2024.