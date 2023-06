Premio per l’innovazione digitale al museo multimediale pascoliano di villa Torlonia

Il Museo multimediale pascoliano di Villa Torlonia è stato premiato per l’Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali per il 2023. A comunicare l’assegnazione del premio ’Gianluca Spina’ al museo pascoliano, è stata la sindaca Luciana Garbuglia in Consiglio comunale, dopo aver ritirato il premio a Milano nella stessa mattinata. Ha detto la sindaca: "Il nostro museo è stato segnalato e ha ricevuto una menzione speciale da parte del Politecnico di Milano con l’assegnazione del premio con la seguente motivazione: "Per la realizzazione di un museo multimediale in cui la tecnologia è impiegata come mezzo per la valorizzazione della poesia pascoliana, grazie alla narrazione per immagini (multimediali) e alla generazione di emozioni basata su stimoli sensoriali". Un riconoscimento importante, che ci rende orgogliosi, e che ancora una volta certifica l’importante lavoro fatto dal Comune nel settore culturale e nella promozione del nostro patrimonio pascoliano con modalità sempre più innovative e accessibili".

Sempre di patrimonio pascoliano si è discusso in Consiglio con l’approvazione all’unanimità del nuovo Regolamento relativo ai musei del Parco Poesia Pascoli che recepisce l’ultima realizzazione e recupero dei beni del Compendio Domus Pascoli, ossia il Centro di Documentazione e consultazione del Patrimonio Pascoliano.

Ha concluso la sindaca: "Il Centro, inaugurato il 31 dicembre scorso e realizzato grazie al finanziamento del Ministero della Cultura – Fondo Cultura 2021, rappresenta un importante spazio culturale dove trova collocazione tutto il materiale di proprietà comunale compresi i fondi e archivi acquisiti in questi anni (tra fotografie, carteggi, poesie, lettere autografe del Poeta, quadri, atti e fondi donati al Comune relativi al Poeta e alla tenuta Torre Villa Torlonia), comprese le pubblicazioni pascoliane (oltre 3mila) e la ricca biblioteca dell’Accademia pascoliana. Un centro dove il materiale è reso accessibile a scaffale e a disposizione di studiosi e pubblico, anche attraverso il portale online consultabile dal sito dei musei parcopoesiapascoli.it. Il Regolamento consente di procedere con il riconoscimento formale del nuovo centro e con l’apertura al pubblico".

