Premio Pesaresi, bando in scadenza

Ultimi giorni per partecipare al bando del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea la cui scadenza è stata prorogata al 25 agosto. Giunta alla 24esima edizione, l’iniziativa mantiene intatta la sua missione di scouting e promozione di fotoreportage connotati da aspetti di progettualità e di innovazione nell’ambito del linguaggio della fotografia contemporanea e della cultura visiva, con l’obiettivo di ricordare la straordinaria figura del fotografo riminese Marco Pesaresi.

Il Premio Pesaresi, promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone in partnership con il Comune di Rimini e in collaborazione con Savignano Immagini aps, è aperto a tutti i fotografi di ogni età e nazionalità. La partecipazione è gratuita. Le fotografie candidate al Premio, raccolte in portfolio, dovranno preferibilmente trattare una singola tematica, capace di suggerire un progetto fotografico che l’autore intende portare a termine grazie al finanziamento del Premio, del valore di 5000 euro.

Il vincitore sarà individuato da una giuria qualificata e proclamato durante la 34esima edizione del Festival a settembre 2025, il progetto verrà esposto a Si Fest 2026. Il bando e le modalità di partecipazione sono visibili sul sito www.sifest.it.