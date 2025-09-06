Premio Pio La Torre, menzione per Gozzoli

Un riconoscimento alla memoria di Pio La Torre: una menzione speciale per il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Il primo cittadino cesenaticense sarà tra i premiati alla cerimonia che si terrà a Bologna venerdì 12 settembre tra amministratori locali, giornalisti e sindacalisti che si sono particolarmente distinti nella lotta alle mafie e alla corruzione. La consegna del premio avverrà all’auditorium Marco Biagi di Sala Borsa dove si terrà la IX cerimonia di conferimento del premio Pio La Torre. Matteo Gozzoli riceverà una menzione per il suo impegno nel processo ’Radici’.

Alla notizia del premio, il sindaco ha commentato, naturalmente felicissimo: "Si tratta di un premio del tutto inaspettatato di cui ovviamente sono molto onorato e ringrazio fin da ora chi ha deciso di conferirmelo e cioè Cgil nazionale, Avviso pubblico e Federazione nazionale della stampa Italiana. Questo riconoscimento è collegato ai fatti del 2018 che hanno riguardato un tentativo di infiltrazione mafiosa nei territori comunali di Cesenatico, Cervia e altri comuni dell’Emilia Romagna. Nello specifico la sentenza di primo grado del gennaio 2025 ha stabilito, per la prima volta nella storia del nostro territorio, che si erano consumati reati con l’aggravante del metodo mafioso. Nell’estate 2018 ho segnalato i fatti al Prefetto di Forlì-Cesena, a seguito di una serie di segnalazioni raccolte e soprattutto dopo una serie di minacce che avevano coinvolto gli agenti della Polizia locale di Cesenatico e anche operatori di Hera".

Il sindaco Matteo Gozzoli spiega che le indagini si sono concluse nell’autunno 2022 e il Comune di Cesenatico si è costituito parte civile. "Sono grato – continua – per questo riconoscimento, ma il lavoro più importante lo hanno fatto le forze dell’ordine e la magistratura. In particolare un rigraziamento lo faccio all’allora comandante della Guardia di Finanza di Cesenaticoi Michele Roberto. Da cittadino e, ovviamente, da rappresentante delle istituzioni, ho solamente fatto il mio dovere".

Cgil Nazionale, Avviso pubblico e Federazione nazionale della stampa italiana promuovono il riconoscimento pubblico alla memoria di Pio La Torre, sindacalista e parlamentare, noto per il suo impegno sui temi della lotta alla mafia, per la pace, la democrazia e la legalità, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982, insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. L’istituzione del riconoscimento è finalizzata alla valorizzazione di casi ritenuti di alto valore civile e politico, aventi come protagonisti sindacalisti, amministratori locali, dipendenti pubblici e giornalisti che, svolgendo la loro attività, si sono particolarmente distinti nella difesa della democrazia, nella prevenzione e nel contrasto alle mafie, alla corruzione, all’illegalità e per la diffusione di una cultura della legalità e della responsabilità.

Ermanno Pasolini