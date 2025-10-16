Premio speciale per i giovani Angelini e Bastoni

Un premio speciale per i giovani podisti del territorio cesenate. Anche quest’anno Bcc Romagnolo ha consegnato due riconoscimenti alla ragazza e al ragazzo che si sono aggiudicati i migliori piazzamenti nella categoria under 30 alla Mezza Maratona Alzheimer - Memorial Azeglio Vicini, svoltasi lo scorso 14 settembre tra Cesena e Cesenatico.

A ricevere il riconoscimento sono stati Christian Angelini, 22 anni di Cesena, alla sua prima mezza maratona dopo due anni di esperienza nelle Spartan Race, e Martina Bastoni, 22 anni di Gambettola, al suo primo anno di gare podistiche, che dalla scorsa primavera ha già completato altre due mezze maratone. Christian studia Scienze Motorie a Rimini, mentre Martina è iscritta alla Laurea Magistrale in Lettere presso l’Università di Firenze. I tempi registrati sono stati rispettivamente 1 ora e 43 minuti per Christian e 1 ora e 53 minuti per Martina.

A premiare i due giovani runner più veloci sono stati il direttore generale Fausto Poggioli e il vicedirettore Roberto Cuppone. Alla consegna del premio era presente anche Alessandra Zammarchi, coordinatrice del comitato organizzativo della Maratona Alzheimer. "Siamo orgogliosi di consegnare questo riconoscimento a due ragazzi del nostro territorio che hanno dimostrato talento, determinazione e voglia di mettersi in gioco – ha sottolineato Poggioli –. La Maratona Alzheimer unisce sport, solidarietà e comunità, valori che la nostra banca condivide e sostiene da sempre. Premiare i giovani significa investire nel futuro e rafforzare quel legame tra impegno sportivo e responsabilità sociale che ci sta particolarmente a cuore".

Anche la presidente dell’Asd Maratona Alzheimer, Giorgia Battelli, si è complimentata: "Con 986 iscritti complessivi alla mezza maratona abbiamo accolto partecipanti dai 20 ai 78 anni: una varietà che ci gratifica e testimonia come l’età non rappresenti un limite. La presenza di giovani come Martina e Christian, che, nonostante l’impegno nello studio, riescono a coltivare passioni sane come quella della corsa ci fa guardare con speranza al futuro".