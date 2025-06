Premio Vicini a Cabrini: "Per me è stato un padre"

Non si smentisce mai per interesse ed emozioni.

Il Premio Azeglio Vicino è giunto alla sua ottava edizione, nato immediatamente dopo la scomparsa dell’amatissimo commissario tecnico nato a Cesena, per volere di Dionigio Dionigi, suo caro amico, e del Panathlon Cesena, di cui Vicini era presidente onorario.

I magnifici sette nell’albo d’oro che sinora hanno ricevuto l’ambito premio sono Tardelli, Capello, Maldini, Bergomi, Baresi, Donadoni ed Antognoni.

Tutta gente che ha fatto la storia del calcio nazionale ed ha condiviso con Vicini una parte importante della propria carriera. Venerdì sera è stata la volta di un altro mito del calcio, entrato di diritto nella Hall of fame a Coverciano: Antonio Cabrini.

Il bell’Antonio, così lo definiva il pubblico femminile, è stato uno dei migliori terzini sinistri del calcio mondiale.

Lo scenario della premiazione è stato lo splendido giardino del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico.

Grande partecipazione di soci e amici del Panathlon, diversi i volti noti tra cui il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, gli ex calciatori come Alberto Fontana, Massimo Bonini, Paolo Ammoniaci e Lorenzo Minotti, il presidente della Cciaa Romagna Carlo Battistini oltre ad Alberto Zaccheroni.

In rappresentanza della famiglia il figlio di Azeglio, Gianluca.

La serata è stata condotta con la consueta professionalità da Giorgio Martino, sotto la regia del presidente Dionigi.

Insomma, una festa del calcio cui Cabrini ha voluto partecipare con aneddoti ed esperienze legati alla sua lunga consuetudine con Vicini cui deve davvero tanto.

"Per me parlare di Azeglio è molto facile – ha detto il terzino ex Juventus –, mi ha dato tanto, forse come a nessun altro. Mi ha scovato che avevo 15 anni e mi ha seguito permettendomi di bruciare le tappe ogni volta che poteva. Con lui ho iniziato in Nazionale juniores per continuare nelle varie categorie, in particolare nell’Under 21 e poi in Nazionale maggiore dove sono stato il suo capitano. Un signore in campo e fuori che sapeva affrontare con garbo anche le situazioni più complicate. Non ha mai alzato la voce , sapeva capire i giocatori di cui agevolava la crescita. Oltre che un grande allenatore, per me è stato un grande papà".

Naturalmente Martino ha approfittato dell’occasione per cercare spunti extra che coinvolgessero la carriera di Cabrini. Ad esempio il confronto fra due grandi Nazionali, quella del ’78, eliminata ai Mondiali dall’Argentina e quella dell’82 che i Mondiali li vinse.

"Nonostante avessi sbagliato un rigore in finale contro la Germania, un episodio che pochi ricordano ma determinante per la nostra reazione nella ripresa. Quella Nazionale era cinica, quella del ’78 era più forte". Gianluca Vicini conferma il rapporto particolare del padre con Cabrini: "Papà è sempre stato orgoglioso per Antonio, per averne favorito la carriera portandolo ai massimi livelli del calcio mondiale. Potrei parlare del loro rapporto per ore, si capivano con una occhiata".

La serata ha visto l’ingresso nel club Panathlon più numeroso del mondo di tre nuovi soci, Domenico Circo, Michele Messina e Francesco Crociani.

In occasione della serata dedicata al Premio Azeglio Vicini, non poteva poi mancare, seppur prima della mezzanotte, la torta per i 91 anni del patron del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi, compiuti ieri, il 21 giugno.