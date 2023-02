Preoccupa la frana caduta in località Casetta di campagna

Le continue ed incessanti nevicate dei giorni scorsi che per un attimo hanno fatto pensare al 2012, paradossalmente, hanno forse generato nel territorio di Sarsina, maggiori danni e disservizi rispetto a undici anni fa. La pesantezza di questa neve (nella foto) ha abbattuto centinaia di piante, pali della luce e della corrente elettrica, isolato intere frazioni e bloccato la viabilità e le comunicazioni telefoniche. Si sono dovute fronteggiare emergenze sanitarie e gestire anche il ’codice nero’ sull’E45. "Probabilmente, anzi sicuramente - afferma Enrico Cangini, sindaco di Sarsina- non siamo riusciti ad essere tempestivi in tutte le zone allo stesso modo ma possiamo assicurarvi che tutti gli operatori hanno lavorato giorno e notte per pulire strade, portare acqua e ridare luce. Ringraziamo gli spalatori, i dipendenti comunali, l’ufficio tecnico, la polizia municipale, i carabinieri, la Provincia, l’Enel e la Misericordia. Ringraziamo anche tutti i cittadini di buona volontà che si sono dimostrati comprensivi".

Ma quello che di più preoccupa sono le frane, la più grave delle quali è quella di ’Casetta di campagna’ a poca distanza dal capoluogo.

Ieri pomeriggio una equipe di tecnici della Regione e del Comune hanno effettuato un sopralluogo per la valutazione del danno che comporta una spesa importante ancora da quantificare. Gianluca Suzzi, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, dice: "E’ una frana che necessità di interventi costosi: v’è stato un distacco dalla sede stradale di Montalto, che va ripulita dai sassi e macerie prima di intervenire. Nel frattempo la viabilità è stata modificata con un senso unico alternato nel tratto della Strada Provinciale che da Sarsina va a Montalto, mentre dall’altro, per raggiungere la località Casetta di campagna si percorre la stessa Strada Provinciale in direzione Turrito".

Edoardo Turci