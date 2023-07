Preparare un Fuoco", La Composizione Radiofonica di Chiara Guidi su Neu Radio"

Questo pomeriggio alle 15, approda su Neu Radio, l’emittente web di Bologna, la composizione radiofonica per 16 voci parlate "Preparare un fuoco", diretto da Chiara Guidi, cofondatrice, drammaturga, attrice e docente di Societas, compagnia teatrale cesenate con sede presso il Teatro Comandini. Tratto dall’omonimo racconto di Jack London, ‘Preparare un fuoco’ sarà poi trasmesso da Rai Radio3, altro partner del progetto (la composizione rimarrà disponibile in podcast nei siti delle rispettive emittenti). Chiara Guidi ha condotto la sperimentazione tra le due versioni che London fece del racconto a distanza di otto anni. "In entrambe – spiega -, si narra il cammino di un uomo in un deserto di ghiaccio dove tutto è dannatamente freddo e grigio e dove egli deve costruire il proprio equilibrio tra la vita e la morte, tra il riuscire e il fallire". Lo spettacolo sonoro è uno dei due prodotti finali del Corso di Alta Formazione 2023 di Societas, dal titolo "Il ritmo drammatico", avviato lo scorso febbraio.