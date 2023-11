"Preparatevi a un concerto incandescente"

Domani sera al teatro Verdi i fan della musica gotica e oscura sono pronti a riunirsi per l’attesissimo concerto dei Sisters of Mercy. La band icona della new wave e del post punk britannico porterà a Cesena il proprio repertorio, composto da classici e da brani inediti, ancora non pubblicati ufficialmente dal gruppo. Dopo il live si ballerà, a ingresso gratuito, con la musica dei dj di Daf Colony e di Retropop Live. Gli ultimissimi biglietti per il concerto sono disponibili sul sito di Ticketone.

Ben Christo, chitarrista del gruppo, com’è tornare in Italia?

"Lo scorso anno abbiamo avuto dei concerti a dir poco incandescenti nel vostro Paese. Suonare in Italia è burocraticamente complesso, ma il calore dei fan ripaga tutta la fatica. Il tour sta andando molto bene, per cui non vediamo l’ora di esibirci".

Cosa suonerete?

"Ci saranno i pezzi che hanno fatto la storia del gruppo, da ‘Temple of Love’ a ‘Lucretia my reflection’. In più, suoneremo alcuni degli oltre trenta brani inediti che abbiamo scritto negli ultimi anni. Musicalmente queste canzoni rendono omaggio alla storia del gruppo, proiettandolo nella contemporanietà".

Questi brani verranno mai pubblicati?

"Al momento non abbiamo intenzione di farlo, ma mai dire mai. La cosa sorprendente è che ai nostri concerti il pubblico canta questi brani a memoria, come se fossero dei classici. Una volta ho chiesto a un ragazzo come avesse fatto. Mi ha spiegato che grazie a YouTube ha trovato alcune registrazioni dal vivo. A volte la tecnologia è incredibile".

Musicalmente segnano un cambiamento per la band?

"Il suono prende ispirazione dai tre dischi iconici del gruppo, portandoli nel 2023. Non ci sono riferimenti precisi, ma ascoltandoli è possibile estrarre degli elementi ben riconoscibili dello storico sound della band".

Lei si è unito al gruppo ormai vent’anni fa, cosa ricorda dell’epoca?

"I Sisters erano fermi da un po’. Io feci un’audizione senza nemmeno sapere per chi stessi provando. Da ragazzino erano uno dei miei gruppi preferiti, suonare con loro è fantastico. Il pezzo che preferisco è Temple of Love, che noi proponiamo nella sua versione anni novanta".

Cosa pensa del ritorno di popolarità di queste sonorità?

"È qualcosa di clamoroso, al nostro concerto ci sono persone di tutte le età, ma soprattutto tanti giovani che trovano riparo e comprensione. Il post punk è stato un movimento talmente innovativo, da risultare tutt’ora moderno".

Cosa farete nei prossimi mesi?

"I Sisters continueranno ad alternare momenti di pausa a tour musicali, mentre io mi concentrerò sul mio progetto parallelo, i Diamond Black. In questa band unisco l’hard rock più classico alla new wave, i miei due generi preferiti".