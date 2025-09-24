Prepariamoci alle eclissi solari, un concorso per gli studenti

"Quando il buio incontra la luce", è il titolo del X Concorso indetto dall’Associazione astronomica del Rubicone. L’iniziativa è rivolta alle classi quinte della scuola primaria dei Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo e Gambettola. Il tema del concorso richiama le eclissi solari e anticipa i fenomeni astronomici che saranno visibili in Europa il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027. Il concorso è stato presentato dal presidente Aar Matteo Montemaggi e dall’ingegnere Paolo Morini, membro di Associazione Ravennate astrofili, Planetario di Ravenna e Unione astrofili italiani, nonchè responsabile della "Rete di Eratostene", che ha illustrato le attività del Planetario e i progetti didattici promossi dall’Unione Astrofili Italiani. Gli elaborati che arriveranno alla segreteria del concorso saranno esposti allo stand Arr durante la Fiera di Santa Lucia 2025 e pubblicati sul sito Aar. La partecipazione al concorso deve essere comunicata per mezzo di una e-mail a info@astrofilirubicone.it entro il 7 novembre. Per le scuole di appartenenza degli autori dei tre elaborati migliori sono previsti in premio kit proiettore solare (strumentazione didattica per osservare il disco solare in sicurezza) e, per il primo classificato, anche l’"Atlante del Cielo". Info e materiali del bando: Associazione Astronomica del Rubicone, www.astrofilirubicone.it/ info@astrofilirubicone.it tel. 348-0309900 (Matteo Montemaggi).