Presentato a Sogliano il libro su Fioravanti

È stato presentato nel teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone il libro ’Il bestiario di Ilario Fioravanti’, sostenuto dal Comune e dal Rotary Club Valle del Rubicone. "Nell’anno che unisce il decimo anniversario dalla scomparsa e il centenario dalla nascita - commenta la sindaca Tania Bocchini - rendiamo omaggio con questa pubblicazione a Ilario Fioravanti, architetto, artista, già cittadino onorario di Sogliano al Rubicone dal 2009. Profondamente legato al nostro territorio e alla nostra comunità, Fioravanti ci regala sempre nuove occasioni per meravigliarci. Riconosciamo la sua grandezza, ma contemporaneamente lo sentiamo vicino come un amico. La sua arte si sposa con il territorio e ci consegna messaggi di grande attualità, a difesa dell’ambiente e di tutte le creature. Vogliamo ringraziare gli autori che si sono subito appassionati a questo lavoro; Adele Briani e Diletta Tosi per il loro sostegno e soprattutto per i bei pomeriggi di chiacchiere alla Casa dell’Upupa dove è nata l’idea di questo libro".

Alla presentazione c’erano il presidente del Rotary Club Gian Piero Evangelisti, Adele Briani, vedova di Ilario Fioravanti e gli autori del libro Massimo Pulini, docente all’accademia delle Belle Arti di Bologna, Stefano Mazzotti, direttore del Museo di Storia Naturale di Ferrara e Rosaria Martellotta, archeologa e docente. Le foto del libro sono della giovane fotografa Lucia Alessandri. Adele Briani ha ricordato il forte legame di Fioravanti con Sogliano, la sua amicizia con monsignor Pietro Sambi e le loro conversazioni insieme a Tonino Guerra sulla laicità e la fede. La sindaca Bocchini ha anche annunciato la volontà dell’Amministrazione di collocare nei luoghi del centro storico le due sculture che oggi sono all’interno del palazzo comunale. E’ stato già adottato un atto di indirizzo per installare la scultura ’Ragazza che legge’ sulle mura di via XX Settembre, con lo sfondo del panorama delle vallate.

Ermanno Pasolini