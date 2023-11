Presentato il bilancio: "Cantieri per 46 milioni"

Il Comune spenderà di più per il turismo e le persone più deboli, conta di incassare ancora più di 2 milioni dall’Imposta di soggiorno e di recuperare crediti.

Sono questi alcuni degli elementi salienti del bilancio di previsione 2024-2026 presentato in consiglio comunale. Nella spesa corrente, inevitabilmente ci saranno maggiori uscite (si calcola un milione di euro), per l’aumento dei tassi di interesse dei mutui, saranno trasferiti 160mila euro in più all’Unione per i servizi sociali e ci sarà un incremento per la promozione turistica, anche in considerazione della tappa del Tour de France che partirà da Cesenatico il 30 giugno, circa 100mila euro.

Buone notizie per le famiglie, visto che il trasporto scolastico fino ai 14 anni continuerà ad essere completamente gratuito, con un investimento pubblico di 670mila euro. Ci sarà un calo della pressione fiscale verso i cittadini, in quanto dall’1 gennaio cessa l’Iscop, la tassa di scopo istituita dopo la costruzione del Polo Scolastico di Villamarina, con l’Amministrazione che riscatta anticipatamente il leasing per un importo di 7,5 milioni. Per quanto riguarda l’Imposta di soggiorno è previsto un gettito di 2,3 milioni, in linea con il dato del 2022, mentre sul fronte della lotta all’evasione e il recupero degli insoluti, si stima di racimolare 1,8 milioni, di cui 1,3 di Imu e 500mila euro di Tari.

A proposito di rifiuti, dal prossimo anno verrà introdotta la tariffazione puntuale. Nel piano degli investimenti, il prossimo triennio vedrà cantieri per 46 milioni di euro, tra cui buona parte degli edifici scolastici che saranno messi in sicurezza e antisismici, i lavori del lungomare delle colonie di Ponente che saranno portati a termine, il Ponte del Gatto e il ponte di via Fenili rifatti. Sulle manutenzioni, da segnalare 100mila euro in più per gli interventi straordinari nel verde, così come saranno effettuati lavori importanti nell’edilizia popolare.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Jacopo Agostini, spiegano come prevedono i conti comunali: "In generale pesa l’inflazione e l’aumento dei costi dei materiali. Per garantire un livello elevato di servizi e lavori, i costi aumentano di 2,5 milioni. Abbiamo scelto di proseguire ad investire su scuola, servizi sociali, ambiente e territorio, per lavori attesi da anni, in scuole, ponti e altre realtà pubbliche. Continueremo a investire sul turismo e gli eventi sportivi di grande richiamo. Il livello dei servizi essenziali sarà buono e gli uffici saranno impegnati a monitorare i conti e garantire gli equilibri di bilancio. Tutti gli uffici comunali stanno facendo un lavoro prezioso. Un’intensa attività sarà mirata al recupero dell’evasione dei tributi e delle tasse comunali".