Presentazione del corso da sommelier

Domani al ristorante Tracina in via Marino Moretti, sull’asta di Ponente del porto canale di Cesenatico, dalle ore 15 si terrà la presentazione del corso organizzato dall’Ais, l’Associazione italiane dei sommelier. In cabina di regia ci sono gli esperti dell’Ais Romagna, che per la prima volta hanno organizzato un corso di primo livello a Cesenatico. Gli interessati possono ottenere informazioni scrivendo a annagrossi75@gmail.com, oppure recandosi direttamente al Tracina, dove il corso inizierà la prossima settimana.