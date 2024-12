Presepando in Galilea. Il Natale di San Giovanni

Dal mese di settembre stanno lavorando a ’Presepando’ per abbellire la loro storica località con luminarie e presepi fatti con le loro mani. Sono una quindicina dei 45 abitanti di San Giovanni in Galilea, storica frazione in comune di Borghi, che tutte le sere si ritrovano nella sede del circolo Acli. Il gruppo creativo è guidato da Giovanna Barbieri, stilista, di San Giovanni in Galilea.

Come è nata questa idea?

"E’ stata una sorta di gioco. Ho sempre pensato di creare un presepe nel presepe e lo dimostra la conformità del borgo di San Giovanni in Galilea, che ha angoli fantastici, riportati di recente all’antico splendore. Noi in pratica il presepe lo avevamo già naturale con lo splendido paesaggio. Il gruppo mi ha seguito in questa idea".

Il primo presepe?

"Si chiama Alberepe ed è composto da cassette di legno della frutta con all’interno scene dall’arrivo a Betlemme, fino alla Natività".

Quanti presepi state preparando?

"Circa una ventina, verranno collocati domenica (domani, ndr) in tutti gli angoli caratteristici e più significativi del paese".

Il più originale?

"E’ il Presepe Sospeso ideato e costruito da Ferruccio Fabbri, collocato sulla porta di ingresso del paese".

Quanto avete speso?

"Qualche centinaio di euro che recuperiamo con i mercatini, gli eventi che organizziamo durante l’anno e un contributo del Comune di Borghi".

E le luminarie?

"Abbiamo acquistato la base e per pagarle abbiamo organizzato delle cene a San Giovanni in Galilea. Questo lo facciamo da dieci anni e ogni anno aggiungiamo qualcosa di nuovo, ma soprattutto le modifichiamo cosicchè nessuno si accorge che sotto sono le luminarie degli anni passati".

Perchè fate tutto questo lavoro come volontari?

"Prima di tutto perchè siamo dei creativi e ci piace fare cose nuove, diverse da tutti. Poi alla sera è bellissimo ritrovarsi insieme, lavorare, parlare e ridere. Piano piano diventa un gioco. Ma soprattutto si è creato un gruppo di comunità che piace molto anche agli abitanti dei paesi vicini, tanto è vero che ci sono persone che da casa ci preparano degli addobbi".

Negli obiettivi c’è anche quello di dare lustro al vostro paese?

"San Giovanni in Galilea è un bellissimo paese, che 208 anni fa era Comune, con il centro storico che alla fine degli anni ‘50 contava 210 abitanti. Vogliamo che San Giovanni sia una località sempre più amata, apprezzata e che chi viene trovarci scopra l’originalità. Nel nostro mercatino ci saranno solo oggetti di artigianato. Presepi, addobbi e luminarie resteranno esposti fino al 6 gennaio. E domenica (oggi, ndr) inizieremo alle 8 con la colazione dei ciclisti fatta di salsiccia, piadina, vino e vin brulè e alle 12 il pranzo allo stand gastronomico del circolino con polenta, trippa e griglia. Poi caccia al tesoro e alle 16.30 gran finale con il coro natalizio in chiesa e accensione delle luminarie e dei presepi".

Ermanno Pasolini