Presepe dei bambini, l’atmosfera di Betlemme in piazza del Popolo

Grande emozione per il Presepe vivente delle scuole del Sacro Cuore in Piazza del Popolo. La rappresentazione è andata in scena martedì pomeriggio in pieno centro storico di Cesena. All’interno di un imponente allestimento scenico i bambini della Primaria hanno fatto rivivere l’atmosfera del villaggio di Betlemme con la rappresentazione dei mestieri tradizionali e dei diversi mesi dell’anno. I ragazzi delle medie hanno poi accompagnato il racconto evangelico con letture e canti corali. Un messaggio di speranza, in questi tempi drammatici per la Terra Santa, a ottocento anni dal primo presepe vivente che San Francesco volle a Greccio per favorire l’immedesimazione nel mistero di salvezza del Natale.