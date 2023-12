Presepe in strada. A Villalta torna un’opera unica

di Giacomo Mascellani

Il rione di Villalta è in festa per l’edizione 2023-2024 del ’Presepe in strada’, un’interessante e apprezzata rappresentazione allestita dai volontari del comitato culturale Il Mulino, nei giardini pubblici della frazione affacciata su via Cesenatico all’angolo di via Caduti di tutte le Guerre. Il presepe sarà inaugurato domani alle 18, nel corso di una cerimonia molto sentita ed alla quale interverranno le autorità ed il sindaco Matteo Gozzoli.

È un’opera unica, considerando che, grazie al lavoro e alla maestria dei volontari dell’associazione, i 22 personaggi e tutta la scena sono realizzati a mano, con materiali poveri, impiegando legno, ferro, creta e vele. Nella realizzazione delle statue hanno lavorato assieme Mauro Moschini, Davide Ceccarelli che realizza i volti e le mani in creta, il compianto sarto Enrico Ridolfi che ha realizzato gli abiti dei personaggi, e poi Nino Pesarini, Daniele Benini i quali si sono occupati delle parti in ferro delle statue, Egidio Pesarini, Giancarlo Montanari, Egisto Rossi, Marcello Casavecchia, Riccardo Paolucci e altri residenti che aiutano nell’allestimento e in tutti i lavori necessari. E’ un presepe realizzato nel segno della tradizione francescana, con un’unica eccezione: la capanna è sostituita con il portico di una tipica casa colonica delle campagne romagnole.

Nata sedici anni fa, la rappresentazione ripropone un percorso all’interno del presepe. Nel percorrerlo si ha infatti la sensazione di far parte della scena, circondati ora da un gruppo di pastori con le loro pecore e un po’ più avanti dai Magi già in cammino verso la capanna della Natività. E qui c’è la novità di quest’anno, perchè dopo due anni in cui la Natività è stata rappresentata in modo singolare, con Maria che riposava su un pagliericcio e il Bambino in braccio a Giuseppe, quest’anno, nella ricorrenza degli 800 anni dal primo presepe realizzato da San Francesco nel 1223 a Greccio, la Natività ritorna ad essere quella classica, che tutti conosciamo da sempre, con Maria che tiene in braccio Gesù Bambino. Il ’Presepe in strada’ è realizzato in collaborazione con la parrocchia di Villalta, il patrocinio del comune, il contributo del Comitato di zona Villalta-Borella e di Riviera Banca.

Al termine, i partecipanti si ritroveranno attorno ad un falò. Il Presepe di Villalta si potrà visitare tutti i giorni fino a domenica 14 gennaio. Nella mattinata della vigilia, il 24 dicembre alle 11, ci sarà la visita e la benedizione del presepe del vescovo Douglas Regattieri. Il ’Presepe in strada’ è fra le manifestazioni che maggiormente unisce la comunità di Villalta, una piccola frazione con meno di mille anime, ma sempre molto viva e vivace.