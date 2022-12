Presepi e raffigurazioni in mostra per ritrovare il senso del Natale

Arte e solidarietà in armonico connubio. "Quest’anno, in occasione delle festività, la Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, unitamente alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Bagno di Romagna (nella foto) - esordisce il parroco di Bagno, monsignor Alfiero Rossi - ha voluto, tramite l’arte, ritrovare il significato ultimo del Natale. E proprio l’arte, di volta in volta, ha utilizzato la tecnica migliore per trasmettere il senso del Presepe: Cristo che nasce nella vita di ogni uomo". Il risultato è una mostra ricca e suggestiva. "È stata allestita nella Basilica di Santa Maria Assunta un’importante quadreria, avente come oggetto la rappresentazione del Natale nei vari secoli, tramite opere di importanti autori: dall’Adorazione dei Pastori del Cinquecento di Raffaellino del Colle, all’Adorazione del Bambino su tavola del maestro del Tondo Borghese, al capolavoro del Settecento dell’Adorazione dei Magi di Alessandro Gherardini, alle opere scultoree della Natività e dell’adorazione dell’artista fiorentino Bonechi, fino alla realizzazione, da parte di un gruppo di bagnesi, del presepe che rappresenta il nostro paese con gli elementi caratteristici che lo contraddistinguono".

L’esposizione, insieme al suggestivo Presepe Napoletano del ‘700 presente all’oratorio del Carmine a Bagno, potrà essere visitata tutti i giorni durante l’apertura della Basilica fino all’8 gennaio. Il ricavato verrà devoluto a una struttura di Casa famiglia per dare sostegno ai bambini abbandonati. "Sono circa trentamila i minori in Italia che vivono fuori dalle loro case di origine - sottolinea monsignor Rossi - bambini orfani, abbandonati dai genitori naturali o addirittura dalla famiglia adottiva. Per rispondere a quest’emergenza, sono state create non degli istituti ma vere case, dove bambini che hanno già sofferto tanto, possono vivere con genitori affidatari che diano loro, un pasto caldo e protezione, ma anche l’amore di cui hanno bisogno".

