Presi dopo il furto di attrezzi in un cantiere edile

Due persone sono state denunciate per furto e una di loro segnalata anche per possesso di droga. È accaduto lunedì sera, quando una pattuglia di carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cesenatico ha notato un’autovettura, con due persone a bordo, che procedeva effettuando manovre sospette. Gli occupanti erano visibilmente innervositi, in particolare il conducente, già noto per dei precedenti penali, che al test dell’etilometro ha fatto segnare un grammo litro, il doppio del limite di legge. L’uomo aveva la patente revocata dal 2023 e da un ulteriore pre test è risultato positivo agli stupefacenti, rifiutando di sottoporsi alle analisi del sangue, ragion per cui è stato denunciato penalmente ed il veicolo sequestrato per la successiva confisca. Dalla perquisizione è spuntata una modica quantità di cocaina, dichiarata per uso personale, che ha fatto scattare la segnalazione alla Prefettura di Forlì-Cesena. Nel bagagliaio dell’auto era inoltre celato un compressore elettrico, che dai successivi accertamenti è risultato rubato poco prima da un cantiere edile di Cesenatico ed è stato poi restituito al legittimo proprietario; circostanza per la quale entrambi gli occupanti dell’auto sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.

g.m.