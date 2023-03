Preside aggredito a scuola Pugno dallo zio di un’alunna

Preside colpito con un pugno da una persona presentatasi come parente di una alunna. È avvenuto giovedì mattina alle 9.15 nella sede centrale della scuola secondaria di primo grado, di via Pascoli. La vittima è stato il dirigente Nicola De Marco, colpito da un pugno a un orecchio, che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto Soccorso. A raccontare l’accaduto è lo stesso preside, 45 anni, salernitano di origine, in forza alla scuola media, con allievi dagli 11 ai 14 anni, dal 2019.

"Un signore presentatosi nella prima mattinata nell’area di accoglienza come lo zio di una nostra alllieva – spiega il preside – ha fornito le generalità e ha detto di essere venuto a prelevarla, ma non figurava tra le persone che ne avevano titolo o delega, come gli è stato fatto rilevare. A quel punto ha cominciato a dare in escandescenze e sono stato chiamato dai miei collaboratori. Al mio arrivo, la persona non ha mutato atteggiamento e ha rivolto epiteti offensivi nei confronti della scuola non accettando alcuna ulteriore spiegazione da parte mia, e a un certo punto mi ha sferrato un pugno all’orecchio, per poi dileguarsi. Ho dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il dirigente, al quale è stata riscontrata una prognosi di 14 giorni con lesione al timpano, ha sporto denuncia. Nelle ultime ore un altro episodio ha visto protagonista una docente di inglese a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli, aggredita da un genitore che l’accusava di avere dato un voto troppo basso alla figlia. I due casi ravvicinati hanno spinto il ministro alla pubblica Istruzione Giuseppe Valditara a intervenire, ipotizzando anche la costituzione di parte civile contro gli aggressori.

Al dirigente cesenate ha espresso la sua solidarietà il sindaco Enzo Lattuca: "L’aggressione è un fatto gravissimo e inaccettabile. La scuola è il luogo dove i nostri ragazzi imparano il rispetto delle regole e delle persone e a relazionarsi tra loro usando il dialogo e il confronto come strumento di risoluzione dei conflitti. Oltre a condannare quanto accaduto, voglio esprimere la mia solidarietà al preside, oggetto di un attacco ingiustificato e ingiustificabile per aver fatto solo il proprio dovere".

Andrea Alessandrini