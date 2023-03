Cesena, preside aggredito a scuola: preso a pugni dallo zio di un’alunna

Aggressione al Corni di Modena, la polizia torna per intrusi in classe e spinte all’insegnante: ferito uno studente

Cesena, 24 marzo 2023 – Il dirigente scolastico della scuola media Pascoli è stato aggredito e picchiato nel corso di una lite con un uomo che si era presentato davanti all’istituto per farsi consegnare un’alunna di terza media. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di giovedì.

L’uomo si è qualificato come zio della ragazza, ma non risultando il suo nominativo nell’elenco delle persone autorizzate dalla famiglia a ritirare la ragazza, il personale scolastico si è opposto. Il preside è intervenuto per tentare di spiegare le ragioni del diniego, ma l’uomo ha reagito violentemente e gli ha sferrato un pugno all’orecchio. Il preside si è recato al pronto soccorso dove gli è stata riscontrata una lesione al timpano. Sono intervenuti i carabinieri e il preside ha sporto denuncia per l’aggressione.

Ferma condanna dell’accaduto e solidarietà al dirigente sono state espresse dal sindaco Enzo Lattuca. "L’aggressione di cui ieri è stato vittima il dirigente scolastico della scuola media 2 è un fatto gravissimo e inaccettabile - ha dichiarato il primo cittadino – La scuola è il luogo dove i nostri ragazzi imparano il rispetto delle regole e delle persone, dove sono chiamati a relazionarsi tra loro usando il dialogo e il confronto come strumento di risoluzione dei conflitti. Oltre a condannare quanto accaduto, voglio esprimere la mia solidarietà al preside, oggetto di un attacco ingiustificato e ingiustificabile per aver fatto semplicemente il proprio dovere”.