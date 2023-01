Preside e sindaco lasciano a piedi i bulli del bus

di Giacomo Mascellani

La riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, a Cesenatico vedrà i riflettori puntati sugli autobus che trasportano gli studenti alla scuola media, dove alcuni alunni delle classi terze hanno comportamenti ed atteggiamenti da bulli.

Gli ultimi giorni di scuola del 2022 si erano chiusi con la denuncia di alcuni genitori degli studenti di prima media che protestavano per gli atteggiamenti violenti ed intimidatori subiti dai figli, da parte degli studenti più grandi. Secondo le accuse ci sarebbero state spinte sugli autobus, atti persecutori e persino l’utilizzo di un apparecchio in grado di generare corrente elettrica per provocare ustioni. C’è un clima di paura e le proteste dei genitori sono suonate roboanti all’interno della scuola media ’Dante Arfelli’, in Comune e negli uffici di Atr, l’azienda titolare del servizio pubblico.

La preside Silvia Tognacci ha sottolineato l’importanza della collaborazione fra le istituzioni, per intraprendere un’azione educativa a partire dalle famiglie, e ha invitato a scuola la madre che ha inoltrato l’e-mail di segnalazione il 23 dicembre. All’interno della ’Arfelli’ c’è un team antibullismo, tuttavia non è stato utilizzato dai genitori per le segnalazioni. Anche l’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente, con il sindaco Matteo Gozzoli che ha attivato i suoi uffici: "Ci siamo mossi subito per approfondire le dinamiche dell’accaduto, con lo scopo di contrastare e prevenire ogni forma di prepotenza e bullismo. In occasione della ripresa del servizio di lunedì 9 gennaio (domani), adotteremo specifiche azioni di monitoraggio. Abbiamo gli strumenti per contrastare i bulli e li utilizzeremo. La Carta dei Servizi per il trasporto scolastico prevede di escludere dal trasporto coloro che con il proprio comportamento scorretto creano problemi al servizio stesso e agli altri fruitori, previa diffida alla famiglia; possiamo disporre l’immediata sospensione dal servizio per chi si è reso responsabile di comportamenti gravi".

Gli uffici del Comune si sono già messi in contatto con i genitori degli studenti della scuola media: "Abbiamo ricevuto una sola segnalazione il 23 dicembre ed invito i genitori a farle tramite i canali preposti. Noi comunque abbiamo scritto una lettera a tutte le famiglie degli alunni che utilizzano la Linea 1 del trasporto scolastico. In collaborazione con Atr e la dirigenza scolastica, siamo pronti per effettuare i monitoraggi e verificare il corretto utilizzo dei mezzi di trasporto. Se rileveremo delle irregolarità, siamo pronti ad intervenire applicando le norme contenute all’interno della Carta dei Servizi, impedendo ai bulli di salire sugli autobus".